NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methode Electronics von vor einem Jahr abgeworfen

Am 15.10.2025 wurde die Methode Electronics-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Methode Electronics-Anteile an diesem Tag bei 7.36 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Methode Electronics-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.587 Methode Electronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Methode Electronics-Papiers auf 14.25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193.61 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 93.61 Prozent.

Methode Electronics wurde am Markt mit 539.63 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch