Methode Electronics Aktie 951355 / US5915202007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Methode Electronics-Anlage?
|
15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methode Electronics von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Methode Electronics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 15.10.2025 wurde die Methode Electronics-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Methode Electronics-Anteile an diesem Tag bei 7.36 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Methode Electronics-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.587 Methode Electronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Methode Electronics-Papiers auf 14.25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193.61 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 93.61 Prozent.
Methode Electronics wurde am Markt mit 539.63 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Methode Electronics Inc.
|
15.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methode Electronics von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
08.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Methode Electronics von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Verluste in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|NASDAQ-Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)