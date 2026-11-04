NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Methanex-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Methanex-Anteile via Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 46.27 CAD. Wenn ein Anleger damals 100 CAD in die Methanex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.161 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 211.84 CAD, da sich der Wert einer Methanex-Aktie am 03.11.2026 auf 98.02 CAD belief. Mit einer Performance von +111.84 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Methanex-Wert an der Börse wurde auf 7.43 Mrd. CAD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch