Methanex Aktie 693911 / CA59151K1084
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26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Methanex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Methanex-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Methanex-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 41.30 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Methanex-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 242.131 Methanex-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Methanex-Papiers auf 57.08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’820.82 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38.21 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Methanex einen Börsenwert von 4.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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