NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätte ein Merit Medical Systems-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Merit Medical Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Merit Medical Systems-Aktie bei 88.12 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investierten, hätten nun 1.135 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 99.94 USD, da sich der Wert eines Merit Medical Systems-Papiers am 11.11.2026 auf 88.07 USD belief. Damit wäre die Investition um 0.06 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Merit Medical Systems belief sich zuletzt auf 5.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch