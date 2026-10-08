Merit Medical Systems Aktie 951136 / US5898891040
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merit Medical Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Merit Medical Systems-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Merit Medical Systems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Merit Medical Systems-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 24.55 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Merit Medical Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 40.733 Merit Medical Systems-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Merit Medical Systems-Anteile wären am 07.10.2026 3’465.99 USD wert, da der Schlussstand 85.09 USD betrug. Damit wäre die Investition um 246.60 Prozent gestiegen.
Merit Medical Systems war somit zuletzt am Markt 5.07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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