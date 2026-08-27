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Merit Medical Systems Aktie 951136 / US5898891040

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Rentable Merit Medical Systems-Anlage? 27.08.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merit Medical Systems-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Merit Medical Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Merit Medical Systems
71.99 CHF 0.48%
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Vor 3 Jahren wurden Merit Medical Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 67.19 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.883 Merit Medical Systems-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (90.54 USD), wäre die Investition nun 1’347.52 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34.75 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Merit Medical Systems eine Marktkapitalisierung von 5.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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