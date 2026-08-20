NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor einem Jahr eingebracht

Das Merit Medical Systems-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Merit Medical Systems-Aktie an diesem Tag 87.36 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Merit Medical Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.145 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Merit Medical Systems-Aktie auf 91.98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105.29 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5.29 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Merit Medical Systems eine Marktkapitalisierung von 5.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch