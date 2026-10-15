Merit Medical Systems Aktie 951136 / US5898891040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Merit Medical Systems-Investment im Blick
|
15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Merit Medical Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 15.10.2025 wurde die Merit Medical Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 80.47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 124.270 Merit Medical Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 14.10.2026 10’831.37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 87.16 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8.31 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Merit Medical Systems belief sich zuletzt auf 5.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!