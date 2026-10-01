NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor 5 Jahren eingefahren

Das Merit Medical Systems-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Merit Medical Systems-Anteile bei 72.52 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Merit Medical Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.379 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 118.91 USD, da sich der Wert eines Merit Medical Systems-Papiers am 30.09.2026 auf 86.23 USD belief. Mit einer Performance von +18.91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Merit Medical Systems wurde am Markt mit 5.24 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch