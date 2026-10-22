NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 22.10.2023 wurde das Merit Medical Systems-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Merit Medical Systems-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 64.83 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hat, hat nun 1.542 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Merit Medical Systems-Aktie auf 91.40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140.98 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40.98 Prozent erhöht.

Merit Medical Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch