NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Merit Medical Systems-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Merit Medical Systems-Papier bei 20.75 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 481.928 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 43’677.11 USD, da sich der Wert eines Merit Medical Systems-Anteils am 04.11.2026 auf 90.63 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 336.77 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Merit Medical Systems belief sich jüngst auf 5.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch