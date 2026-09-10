NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercantile Bank von vor 3 Jahren verdient

Mercantile Bank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 32.95 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3.035 Mercantile Bank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.09.2026 183.10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60.33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83.10 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Mercantile Bank eine Marktkapitalisierung von 1.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch