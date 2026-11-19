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|Lohnendes Mercantile Bank-Investment?
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19.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercantile Bank von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Mercantile Bank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Mercantile Bank-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32.88 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mercantile Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 30.414 Mercantile Bank-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’796.23 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Anteils am 18.11.2026 auf 59.06 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79.62 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Mercantile Bank zuletzt 1.03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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