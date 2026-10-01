Mercantile Bank Aktie 729945 / US5873761044
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01.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mercantile Bank-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Mercantile Bank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde das Mercantile Bank-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Mercantile Bank-Papier bei 44.84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2.230 Mercantile Bank-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (58.32 USD), wäre die Investition nun 130.06 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 30.06 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Mercantile Bank bezifferte sich zuletzt auf 1.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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