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|Lukrative Mercantile Bank-Investition?
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22.10.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mercantile Bank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Mercantile Bank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 22.10.2016 wurden Mercantile Bank-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Mercantile Bank-Anteile bei 27.51 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3.635 Mercantile Bank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 58.71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 213.41 USD wert. Mit einer Performance von +113.41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Mercantile Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 1.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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