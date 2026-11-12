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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercantile Bank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Mercantile Bank-Aktien verdienen können.
Die Mercantile Bank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Mercantile Bank-Aktie bei 36.60 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.732 Mercantile Bank-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Mercantile Bank-Aktie auf 61.22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167.27 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 67.27 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Mercantile Bank bezifferte sich zuletzt auf 1.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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