Heute vor 1 Jahr wurde das Mercantile Bank-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Mercantile Bank-Anteile bei 46.47 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Mercantile Bank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 215.193 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’726.49 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Papiers am 25.11.2026 auf 59.14 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 27.26 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Mercantile Bank zuletzt 1.03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch