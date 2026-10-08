Mercantile Bank Aktie 729945 / US5873761044
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Mercantile Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Das Mercantile Bank-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 30.90 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 32.362 Mercantile Bank-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’877.99 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Anteils am 07.10.2026 auf 58.03 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 87.80 Prozent zugenommen.
Mercantile Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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