NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Mercantile Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 26.83 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Mercantile Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37.272 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 59.88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’231.83 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 123.18 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Mercantile Bank zuletzt 1.04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch