Marten Transport Aktie 949836 / US5730751089
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09.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Marten Transport von vor 5 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Marten Transport-Aktien gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Marten Transport-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 15.24 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.562 Marten Transport-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 83.92 USD, da sich der Wert einer Marten Transport-Aktie am 08.10.2026 auf 12.79 USD belief. Damit wäre die Investition um 16.08 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von Marten Transport belief sich jüngst auf 1.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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