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Marten Transport-Performance 04.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marten Transport von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Marten Transport-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Marten Transport
14.36 USD 1.48%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Marten Transport-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 21.21 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 47.148 Marten Transport-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Marten Transport-Papiers auf 14.16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 667.61 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 33.24 Prozent.

Der Börsenwert von Marten Transport belief sich jüngst auf 1.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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