NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marten Transport von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Marten Transport-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23.11 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.327 Marten Transport-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Marten Transport-Papiers auf 14.86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64.30 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 35.70 Prozent.

Der Börsenwert von Marten Transport belief sich jüngst auf 1.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch