Marten Transport Aktie 949836 / US5730751089
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16.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marten Transport von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Marten Transport eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Marten Transport-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Marten Transport-Aktie letztlich bei 11.82 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 84.602 Marten Transport-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’090.52 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Anteils am 15.10.2026 auf 12.89 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 9.05 Prozent vermehrt.
Marten Transport wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.05 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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