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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marten Transport-Investment von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marten Transport-Aktie gebracht.
Marten Transport-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Marten Transport-Papier an diesem Tag bei 10.69 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marten Transport-Aktie investiert, befänden sich nun 935.454 Marten Transport-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 12.30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’506.08 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 15.06 Prozent.
Insgesamt war Marten Transport zuletzt 1.03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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