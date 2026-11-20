Am 20.11.2025 wurde die Marten Transport-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Marten Transport-Papier an diesem Tag bei 9.42 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10.616 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 127.60 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Anteils am 19.11.2026 auf 12.02 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27.60 Prozent gesteigert.

Marten Transport war somit zuletzt am Markt 981.68 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch