NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: Hätte sich ein Marten Transport-Investment vor 5 Jahren inzwischen gerechnet?

Die Marten Transport-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Marten Transport-Papier letztlich bei 15.14 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Marten Transport-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66.050 Marten Transport-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15.23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’005.94 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’005.94 USD, was einer positiven Performance von 0.59 Prozent entspricht.

Marten Transport war somit zuletzt am Markt 1.23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch