Marten Transport Aktie 949836 / US5730751089
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Investition
|
14.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: Hätte sich ein Marten Transport-Investment vor 5 Jahren inzwischen gerechnet?
Vor Jahren Marten Transport-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Die Marten Transport-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Marten Transport-Papier letztlich bei 15.14 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Marten Transport-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66.050 Marten Transport-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15.23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’005.94 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’005.94 USD, was einer positiven Performance von 0.59 Prozent entspricht.
Marten Transport war somit zuletzt am Markt 1.23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Marten Transport Ltd.
Analysen zu Marten Transport Ltd.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI gibt nach -- DAX im Plus -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.