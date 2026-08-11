MarketAxess Holdings Aktie 1793292 / US57060D1081
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: Wäre eine MarketAxess-Investition von vor 10 Jahren rentabel gewesen?
So viel hätten Anleger mit einem frühen MarketAxess-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurde die MarketAxess-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der MarketAxess-Aktie betrug an diesem Tag 161.99 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 61.732 MarketAxess-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (162.50 USD), wäre die Investition nun 10’031.48 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 10’031.48 USD, was einer positiven Performance von 0.31 Prozent entspricht.
Der Marktwert von MarketAxess betrug jüngst 5.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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