NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MarketAxess von vor 10 Jahren angefallen

Vor 10 Jahren wurden MarketAxess-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 168.72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.593 MarketAxess-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 96.83 USD, da sich der Wert einer MarketAxess-Aktie am 04.09.2026 auf 163.38 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3.17 Prozent eingebüsst.

Der MarketAxess-Wert an der Börse wurde auf 5.75 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch