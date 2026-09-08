MarketAxess Holdings Aktie 1793292 / US57060D1081
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MarketAxess von vor 10 Jahren angefallen
Bei einem frühen MarketAxess-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 10 Jahren wurden MarketAxess-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 168.72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.593 MarketAxess-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 96.83 USD, da sich der Wert einer MarketAxess-Aktie am 04.09.2026 auf 163.38 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3.17 Prozent eingebüsst.
Der MarketAxess-Wert an der Börse wurde auf 5.75 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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