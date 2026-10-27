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27.10.2026 16:02:40
NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte eine MarketAxess-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die MarketAxess-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurde die MarketAxess-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 403.47 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die MarketAxess-Aktie investierten, hätten nun 2.478 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.10.2026 409.00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 165.02 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 59.10 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von MarketAxess belief sich zuletzt auf 5.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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