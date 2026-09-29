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MarketAxess Holdings Aktie 1793292 / US57060D1081

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MarketAxess-Investment 29.09.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte eine MarketAxess-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MarketAxess-Aktien verlieren können.

MarketAxess Holdings
136.60 CHF 0.22%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurde das MarketAxess-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 423.66 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die MarketAxess-Aktie investiert, befänden sich nun 0.236 MarketAxess-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 163.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38.70 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61.30 Prozent verringert.

MarketAxess wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.77 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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