MarketAxess Holdings Aktie 1793292 / US57060D1081
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investmentbeispiel
|
04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein MarketAxess-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in MarketAxess-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden MarketAxess-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das MarketAxess-Papier bei 492.13 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die MarketAxess-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.032 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.08.2026 329.75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 162.28 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 67.02 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von MarketAxess bezifferte sich zuletzt auf 5.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu MarketAxess Holdings Inc.
Analysen zu MarketAxess Holdings Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.