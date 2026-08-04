NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein MarketAxess-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden MarketAxess-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das MarketAxess-Papier bei 492.13 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die MarketAxess-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.032 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.08.2026 329.75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 162.28 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 67.02 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von MarketAxess bezifferte sich zuletzt auf 5.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch