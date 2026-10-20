NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein MarketAxess-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das MarketAxess-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das MarketAxess-Papier an diesem Tag bei 235.38 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die MarketAxess-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.425 MarketAxess-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 164.53 USD gerechnet, wäre die Investition nun 69.90 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 30.10 Prozent.

Am Markt war MarketAxess jüngst 5.80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch