MarketAxess-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 228.18 USD wert. Bei einem MarketAxess-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.383 MarketAxess-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 725.04 USD, da sich der Wert einer MarketAxess-Aktie am 16.11.2026 auf 165.44 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 27.50 Prozent.

MarketAxess war somit zuletzt am Markt 5.81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch