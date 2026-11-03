NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MarketAxess von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das MarketAxess-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 147.80 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 67.659 MarketAxess-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der MarketAxess-Aktie auf 165.48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’196.21 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11.96 Prozent vermehrt.

MarketAxess erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch