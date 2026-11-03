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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MarketAxess von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in MarketAxess-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das MarketAxess-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 147.80 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 67.659 MarketAxess-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der MarketAxess-Aktie auf 165.48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’196.21 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11.96 Prozent vermehrt.
MarketAxess erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu MarketAxess Holdings Inc.
Analysen zu MarketAxess Holdings Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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