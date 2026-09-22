NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Manhattan Associates von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde die Manhattan Associates-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 215.80 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4.634 Manhattan Associates-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 209.35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 970.11 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2.99 Prozent verringert.

Insgesamt war Manhattan Associates zuletzt 12.32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch