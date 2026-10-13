NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Manhattan Associates-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Manhattan Associates-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Manhattan Associates-Aktie betrug an diesem Tag 57.31 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17.449 Manhattan Associates-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’801.95 USD, da sich der Wert eines Manhattan Associates-Anteils am 12.10.2026 auf 217.89 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 280.20 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Manhattan Associates bezifferte sich zuletzt auf 11.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch