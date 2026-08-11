Manhattan Associates Aktie 892878 / US5627501092
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Manhattan Associates-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Die Manhattan Associates-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Manhattan Associates-Papier bei 157.54 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.348 Manhattan Associates-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’242.16 USD, da sich der Wert eines Manhattan Associates-Papiers am 10.08.2026 auf 195.69 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 24.22 Prozent.
Manhattan Associates markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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