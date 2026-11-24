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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Manhattan Associates-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Manhattan Associates-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Manhattan Associates-Anteile bei 223.14 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Manhattan Associates-Aktie investierten, hätten nun 4.481 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 245.00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’097.97 USD wert. Mit einer Performance von +9.80 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Manhattan Associates zuletzt 14.20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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