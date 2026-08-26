NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein LSI Industries-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die LSI Industries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23.16 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die LSI Industries-Aktie investiert hätte, hätte er nun 431.779 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2026 8’916.23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20.65 USD belief. Das entspricht einem Minus von 10.84 Prozent.

Der Börsenwert von LSI Industries belief sich zuletzt auf 718.21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch