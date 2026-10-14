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LSI Industries Aktie 948583 / US50216C1080

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Langfristige Anlage 14.10.2026 16:02:35

NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LSI Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen LSI Industries-Investment gewesen.

LSI Industries
16.54 CHF -4.13%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem LSI Industries-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen LSI Industries-Anteile an diesem Tag bei 10.61 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die LSI Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 9.425 LSI Industries-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 199.43 USD, da sich der Wert eines LSI Industries-Papiers am 13.10.2026 auf 21.16 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 99.43 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von LSI Industries belief sich zuletzt auf 769.94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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