NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LSI Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem LSI Industries-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die LSI Industries-Anteile bei 8.09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’236.094 LSI Industries-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der LSI Industries-Aktie auf 20.94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25’883.81 USD wert. Das entspricht einem Plus von 158.84 Prozent.

LSI Industries wurde am Markt mit 773.62 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch