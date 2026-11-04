NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LSI Industries-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden LSI Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das LSI Industries-Papier bei 7.96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die LSI Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12.563 LSI Industries-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 264.57 USD, da sich der Wert eines LSI Industries-Anteils am 03.11.2026 auf 21.06 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 164.57 Prozent vermehrt.

LSI Industries war somit zuletzt am Markt 776.86 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch