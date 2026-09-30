LSI Industries Aktie 948583 / US50216C1080
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LSI Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in LSI Industries-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurde die LSI Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des LSI Industries-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15.88 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 62.972 LSI Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des LSI Industries-Papiers auf 20.83 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’311.71 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 31.17 Prozent.
LSI Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 781.48 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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