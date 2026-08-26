Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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26.08.2026 10:02:15
NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Logitech von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Logitech eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 26.08.2025 wurden Logitech-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Logitech-Aktie betrug an diesem Tag 82.34 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Logitech-Aktie investierten, hätten nun 121.448 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 78.54 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’538.50 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4.62 Prozent.
Der Börsenwert von Logitech belief sich zuletzt auf 11.17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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