Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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30.09.2026 10:02:14
NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Logitech von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Logitech eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das Logitech-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 63.28 CHF wert. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 15.803 Logitech-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 83.82 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’324.59 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 32.46 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Logitech belief sich jüngst auf 11.89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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