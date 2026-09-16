NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 16.09.2016 wurde das Logitech-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 21.25 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Logitech-Aktie investiert, befänden sich nun 470.588 Logitech-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (82.48 CHF), wäre die Investition nun 38’814.12 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 288.14 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Logitech belief sich zuletzt auf 11.78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch