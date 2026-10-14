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Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329

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Logitech-Performance im Blick 14.10.2026 10:03:12

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Logitech-Einstiegs gewesen.

Logitech
83.99 CHF -1.69%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Logitech-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 21.85 CHF. Bei einem Logitech-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.577 Logitech-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 389.75 CHF, da sich der Wert einer Logitech-Aktie am 13.10.2026 auf 85.16 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 289.75 Prozent gesteigert.

Logitech wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.87 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.4825 10.06 160008366
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2721 12.93 156945485
Short 10.9359 6.13 159012647
Short 14.7069 3.99 157230293
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 124331619
Long 8 -12.50 152125108
Long 12 -8.33 159924930
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
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