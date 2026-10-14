Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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14.10.2026 10:03:12
NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Logitech-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Logitech-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 21.85 CHF. Bei einem Logitech-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.577 Logitech-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 389.75 CHF, da sich der Wert einer Logitech-Aktie am 13.10.2026 auf 85.16 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 289.75 Prozent gesteigert.
Logitech wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.87 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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