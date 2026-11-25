Heute vor 3 Jahren wurde das Logitech-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Logitech-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 74.52 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Logitech-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.342 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111.25 CHF, da sich der Wert einer Logitech-Aktie am 24.11.2026 auf 82.90 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11.25 Prozent.

Am Markt war Logitech jüngst 11.55 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch