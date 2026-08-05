NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 3 Jahren eingefahren

Am 05.08.2023 wurde das Logitech-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 60.26 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Logitech-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 165.948 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’420.84 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Anteils am 04.08.2026 auf 86.90 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44.21 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Logitech eine Börsenbewertung in Höhe von 12.27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch