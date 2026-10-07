NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein LKQ-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Am 07.10.2023 wurde die LKQ-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die LKQ-Anteile bei 49.53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 201.898 LKQ-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des LKQ-Papiers auf 22.39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’520.49 USD wert. Mit einer Performance von -54.80 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

LKQ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.65 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch